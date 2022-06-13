التسجيل في حملة الراجحي للحج الداخلي alrajhihaj 1443

التسجيل في حملة الراجحي، فقد أعلنت حملة الراجحي في المملكة العربية السعودية عن بدء إجراءات التسجيل الإلكترونية لجميع المواطنين الذين لديهم رغبة في أداء فريضة الحج في الحملة، علي أن يكون التقديم في الحملة بشكل إلكتروني لجميع المواطنين علي أراضي المملكة، وقد أكدت الحملة بأنها يسرها أن تستقبل جميع الطلبات من خلال رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بها، بداية من الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022علمًا بأن المقاعد الخاصة بالحجز محدودة جدًا وسوف يتم غلق النظام بشكل آلي بعد أن يتم اكتمال المقاعد المحددة من طرفنا والمخصصة للحج هذا العام، ويتم التقديم في حملة الراجحي وفق بعض الشروط الخاصة بالتسجيل التي يجب توافرها علي الجميع، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في حملة الراجحي.

التسجيل في حملة الراجحي

من المتعارف عليه بأن حملة الراجحي للحج هي واحدة من الحملات الإلكترونية الخيرية لجمعي حجاج الداخل الذي تكون نفقتها علي أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله ويندرج إشرافها تحت جميع أبنائه وأحفاده، ويتم التسجيل في حملة الحج من خلال رابط التقديم الآتي:

يجب الدخول إلي الرابط الإلكتروني الخاص بالحملة التالي: حملة الراجحي.

النقر علي تبويب التقديم بحملة الراجحي للحج الداخلي.

تحديد النقر علي حجاج الداخل.

تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات التي يجب تسجيلها بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية والعمر وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة والجنس وغيرها من البيانات الأساسية للتسجيل.

ثم النقر علي تأكيد التسجيل في الحملة.

شروط التقديم بالحج الداخلي بحملة الراجحي

يتم التقديم في حملة الحج الداخلي لجميع حجاج الداخل وفق بعض الشروط الواجب توافرها لجميع المواطنين، التي من أهمها ما يلي:

توافر أهلية الحاج الشرعية من حيث بلوغ الشخص والإسلام.

عدم أداء فريضة الحج من قبل للشخص الذي يقوم بالتقديم.

أن يكون المتقدم للتسجيل شخص سعودي الجنسية.

يجب توافر رقم جوال ثابت لكل حاج علي حدة.

قدرة كل حاج علي أداء مناسك الحج وعدم وجود أي مشاكل صحية أو نفسية تمنعه من أداء الفريضة بشكل سليم.

أن يكون المتقدم غير مصاب بالفيروس المستجد أو مشتبه في إصابته.

الحصول علي جميع جرعات علاج الفيروس المستجد المحددة من وزارة الصحة.