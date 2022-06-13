60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل بالتقسيط بدون رسوم أو بدون فوائد لدى بنك التسليف

قرض آهل يمنح الآن مبلغ تمويل يتراوح من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التسليف الذي يطلق عليه حاليًا بنك التنمية الاجتماعية حيث يعتبر البنك من أهم البنوك التمويلية في المملكة بسبب ما يقدمه البنك من مزايا تمويلية متعددة ومنها توفير قرض منتج آهل بفترة سداد ميسرة حتى 5 سنوات على الأكثر بدون دفع أي فوائد مالية أو بدون رسوم إدارية على التمويل ولكن يحتاج قرض آهل تحقيق كافة الضوابط اللازمة للتمويل ومن ضمنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك دخل شهري مناسب للتقديم الإلكتروني على هذا التمويل مع الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية ويتم التقديم عليه للحصول على طلب قرض آهل بدون فوائد بالتقسيط الشهري الميسر لفترة زمنية طويلة الأجل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب قرض آهل لدى بنك التسليف

يطلب منتج آهل من كافة العملاء السعوديين الراغبين في طلب البرنامج التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية توفير العديد من الشروط والأحكام الواجبة للتمويل ومن ضمنها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك الحد المسموح بيه من الدخل الشهري مع سداد جميع الأقساط الواجبة للبنك قبل التقديم الإلكتروني على قرض آهل وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول عليه كالتالي بكل التفاصيل:

يشترط قرض منتج آهل السعودي بالمملكة توفير الدخل الشهري المطلوب الذي يجب أن لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم السعودي لا يزيد عمره عن 70 سنه فقط لدى بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

إحضار موافقة الكفيل طبقًا للنموذج المعلن بالبنك برقم 105 من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل السعودي.

كذلك بخلاف موظفي القطاع الحكومي بالمملكة يحصلون على القرض بدون الحاجة إلى كفيل غارم.

أهم المميزات التي يقدمها قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية