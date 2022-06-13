https://www.haj.gov.sa/ar رابط وزارة الدفاع استعلام عن طلب الحج 1443 ومعرفة نتيجة قرعة الحج 2022

رابط وزارة الدفاع استعلام عن طلب الحج 1443 خصصت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بعض المقاعد من أجل تأدية مناسك الحج، وهي المقاعد التي تقدم فرصة لمنسوبي الوزارة بالتقديم للحصول على فرصة لأداء مناسك الحج هذا العام 2022، وقد أعلنت الوزارة عن مجموعة الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقديم لموسم الحج 2022، وكذلك فقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الذي يتم من خلاله التسجيل والتقديم إلكترونيا في حج وزارة الدفاع، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور رابط وزارة الدفاع استعلام عن طلب الحج 1443، والتعرف على أهم الشروط التي يجب توافرها للقبول.

رابط وزارة الدفاع استعلام عن طلب الحج 1443

وقد سهلت وزارة الدفاع السعودية إمكانية الاستعلام عن طلب الحج الذي قد تقدم به عدد من منسوبي الوزراة، ليتم الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الخاص بالوزارة، حيث أعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عن فتح باب التسجيل في حج وزارة الدفاع هذا العام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

شروط التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تحديد بعض الضوابط والشروط من قبل الوزارة لكي يتم القبول في التسجيل في حج وزارة الدفاع السعودية والحصول على فرصة لأداء مناسك الحج هذا العام في السعودية 1443، وقد أشارت إلى أن هذه الشروط التي يجب توافرها جاءت على النحو التالي.

من الضروري أن يكون المتقدم لتسجيل حج وزارة الدفاع موظفًا في وزارة الدفاع السعودية.

كما أن التسجيل للحج يكون في المواعيد المحددة من قبل الوزارة والذي تم الإعلان عنه مسبقا.

من الضروري أن تكون بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم لتسجيل الحج سارية المفعول.

كما يجب أن يتم إضافة كل البيانات وتحديثها إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة.

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