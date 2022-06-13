طريقة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في السعودية

طريقة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين يتساءل عنها الكثير من المغتربين في المملكة الذين وصل عددهم إلي اكثر من 12مليون وافد، وهذا حسب اخر أخصائية تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والتنمية والتي تكون مسئولة بشكل مباشر عن العمالة الوافدة، ومن منطلق توفير الوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي من سواء من الوافد أو من المواطن السعودي أقامت الحكومة السعودية المتمثلة في المديرية العامة للجوازات خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين داخل المملكة ، وقامت بالإعلان عن خطوات التسجيل في هذه الخدمة عل. منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة نظام أبشر.

خطوات نقل معلومات جواز السفر

وتقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أيضًا في منصة أبشر خدمات الأحوال المدنية للمواطنين وخدمات المرور، ومن خلال خدمة تحديث معلومات الجواز يمكن تحديث أيضًا معلومات العمالة المنزلية، كما أتاحت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية تحميل نموذج تحديث المعلومات مباشرةً سواء بصيغة Pdf أو بصيغة Word.

الدخول على تطبيق أبشر.

اختيار ” الخدمات الإلكترونية ” من قائمة الخدمات.

اختيار “الجوازات”

اختيار خدمة “تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين”.

الضغط على البدء في استخدام الخدمة.

اختيار ما إذا كان المقيم مكفولاً أو تابعاً.

اختيار اسم المقيم والتأكد من معلوماته.

ملئ خانة رقم الجواز الجديد والرمز المرئي، وتاريخ الإصدار والانتهاء، وبلد الإصدار ومدينته.

الخدمات التي يتم تقديمها تحت خدمة التفويض الإلكتروني

إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز إصدار إقامة “هوية مقيم” تجديد إقامة “هوية مقيم” استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم الإبلاغ عن تغيب العمالة إضافة تابع، وفصل تابع تحويل تابع إلى رب أسرة تغيير مهنة نقل خدمات نقل معلومات تمديد تأشيرة الزيارة إصدار الجواز تجديد الجواز استلام الجواز. تسجيل خرج ولم يعد.

ويمكن من خلال بوابة ابشر الإلكترونية يمكن أنجاز اكثر من مهمه من خلال الموقع الإلكتروني مثل التأكد من صلاحية الإقامة وأيضا على سبيل المثال الآن يمكن للمقيم أو المواطن السعودي أجراء عدد من الخدمات دون مجهود يذكر بل ينجزها من خلال الجوال الخاص به من المنزل أو العمل مثل الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي الذي كان يحتاج الكثير من الوقت في الماضي وأيضا يمكن معرفة شروط الحصول على الإقامة 2022 وغيرها من الخدمات الأخري.