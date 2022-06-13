ميزة رائعة على واتساب بشأن الخصوصية تحافظ على أمان محادثاتك وكيفية تفعيلها

تتم حماية جميع محادثات تطبيق واتساب من خلال تقنية التشفير بين طرفي المحادثة من طرف إلى آخر، حيث يعمل التطبيق على توفير العديد من الميزات الرائعة التي تُساعد في النهاية على توفير خدمة الدردشة الأشهر في التطبيق بأمان كبير دون حدوث أي اختراقات، مما يزيد من خصوصية المستخدم على التطبيق خلال الفترة القادمة، حيث أن الخصوصية من العناصر الهامة التي يرغب فيها العديد من العملاء حرصاً على عدم تداول بياناتهم السرية على التطبيق خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع التطور التكنولوجي الكبير وزيادة عمليات الهاكرز والمتطفلين.

ميزة تدمير الرسائل القديمة على واتساب

من جانبه كشف موقع “techhindustantimes” أن ميزة الخصوصية الجديدة بتطبيق الدردشة الفوري التابع لشركة ميتا، والتي تجعل الرسائل القديمة تختفي من تلقاء نفسها بعد فترة زمنية محددة، حيث أنها من الخدع الذكية من أجل تحسين خصوصيتك من خلال تدمير تلك الرسائل القديمة، وخاصة الرسائل التي لا تريد الاحتفاظ بها لفترة طويلة، مما يعني أنه سوف يتم حذفه دون لوصول إليها من المتطفلين والهاكرز على التطبيق.

حيث تُعد خاصية اختفاء الرسائل من الميزات الاختيارية التي تضمنها تطبيق التراسل الفوري، الذي يضم أكثر من ملياري مستخدم، حيث يمكن تشغيلها من أجل الحصول على المزيد من الخصوصية للدردشات الخاصة بك، حيث يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات الهامة التي تجعل رسائلك تختفي لمدة 24 ساعة او خلال سبعة أيام أو خلال 90 يوماً أي لمدة ثلاثة شهور، وأنه بمجرد تمكين تلك الميزة التي تعمل على اختفاء الرسائل على التطبيق، حيث يتم حذفها وتدميرها ذاتياًن حيث أنها من الميزات المهمة للمحافظة على الخصوصية.

ومن فوائد ميزة واتساب الرائعة أيضاً أنها تعمل على الحفاظ على ذاكرة الهاتف نظيفة وخالية من نسخ المحادثات الغير مرغوب فيها، ويجب عليك تفعيل تلك الميزة من أجل المحافظة على الجهاز يمكنك تفعيل تلك الميزة من خلال خطوات بسيطة كما يلي: