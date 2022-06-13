عاجل.. إصابة وزير الصحة الأمريكى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، فى بيان اليوم الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية كزافييه بيسيرا بـ فيروس كورونا، بعد إجراء اختبار جاءت نتيجته إيجابية، مضيفة أنه كان يعانى من أعراض خفيفة.





وحسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الصحة إن بيسيرا لم يكن يعتبر على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس. يذكر أنه تم تطعيم بيسيرا بالكامل وتعزيزه ضد فيروس كوروناـ وكانت آخر مرة جاءت فيها نتيجة اختباره إيجابية فى مايو الماضى.

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