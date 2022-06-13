عاجل.. تعديل وزارى بمرسوم ملكى فى البحرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا"، جاء فى المرسوم الملكى: المادة الأولى تُلغى المادة الثانية من المرسوم الملكى رقم (61) لسنة 2018 بتشكيل الوزارة. المادة الثانية، يُعيَّن كل من: 1. معالى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية. 2. جميل بن محمد على حميدان وزيراً للعمل. 3. زايد بن راشد الزيانى وزيراً للصناعة والتجارة. 4. وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة. 5. الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة. 6. محمد بن ثامر الكعبى وزيراً للمواصلات والاتصالات. 7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال. 8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية. 9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية. 10. ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء. 11. الدكتورة جليلة بنت جواد حسن جواد وزيراً للصحة. 12. نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 13. حمد بن فيصل المالكى وزيراً لشئون مجلس الوزراء. 14. آمنة بنت أحمد الرميحى وزيراً للإسكان والتخطيط العمرانى. 15. نور بنت على الخليف وزيراً للتنمية المستدامة. 16. فاطمة بنت جعفر الصيرفى وزيراً للسياحة. 17. الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمى وزيراً لشئون الإعلام. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر فى الجريدة الرسمية.

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