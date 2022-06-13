موجة حر شديدة تضرب إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال المتحدث باسم إيميت روبين ديل كامبو، إنّ الموجة تأتى بعد شهر أيار الذى اعتبر الأكثر سخونة فى إسبانيا منذ ما لا يقل عن 100 عام، وستسجّل "درجات حرارة مرتفعة جداً" و"يمكن أن تستمر حتى نهاية الأسبوع".

وذكر أن درجات الحرارة ستتجاوز "40 درجة" نهاراً فى عدة مدن إسبانية وستبقى مرتفعة ليلا "متجاوزةً 20 أو 22 درجة".

وحذر عالم الأرصاد من أن الظاهرة "غير محصورة فى شبه الجزيرة الايبيرية" وستصل إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا فى الأيام المقبلة.

وقال "هذا الحر الشديد فى مثل هذا الوقت من الربيع، غير اعتيادى" ويعود إلى "الاحتباس الحرارى".

ويمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة فى الأندلس (جنوبًا)، خصوصاً فى قرطبة أو إشبيلية، وفقًا لإيميت. منذ قبل الثورة الصناعية، ارتفعت درجات الحرارة فى إسبانيا بمعدل 1،7 درجة (درجتان فى أوروبا)، بحسب روبين ديل كامبو.