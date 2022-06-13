جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال المتحدث باسم إيميت روبين ديل كامبو، إنّ الموجة تأتى بعد شهر أيار الذى اعتبر الأكثر سخونة فى إسبانيا منذ ما لا يقل عن 100 عام، وستسجّل "درجات حرارة مرتفعة جداً" و"يمكن أن تستمر حتى نهاية الأسبوع".
وذكر أن درجات الحرارة ستتجاوز "40 درجة" نهاراً فى عدة مدن إسبانية وستبقى مرتفعة ليلا "متجاوزةً 20 أو 22 درجة".
وحذر عالم الأرصاد من أن الظاهرة "غير محصورة فى شبه الجزيرة الايبيرية" وستصل إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا فى الأيام المقبلة.
وقال "هذا الحر الشديد فى مثل هذا الوقت من الربيع، غير اعتيادى" ويعود إلى "الاحتباس الحرارى".
ويمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة فى الأندلس (جنوبًا)، خصوصاً فى قرطبة أو إشبيلية، وفقًا لإيميت. منذ قبل الثورة الصناعية، ارتفعت درجات الحرارة فى إسبانيا بمعدل 1،7 درجة (درجتان فى أوروبا)، بحسب روبين ديل كامبو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجة حر شديدة تضرب إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.