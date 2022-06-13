عاجل.. أسعار النفط تقلل خسائرها وخام برنت أعلى من 121 دولارا

جدة - نرمين السيد - وأفادت القناة بأن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بنحو 0.65% إلى 121.27 دولارًا للبرميل. وسجلت العقود الآجلة لخام تكساس انخفاضا بنسبة 1% عند 119.56 دولارا للبرميل.

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