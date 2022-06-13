عاجل- مسئول أمريكى: روسيا ستحكم سيطرتها على شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - صرح مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن تُحكم روسيا سيطرتها على منطقة شرق أوكرانيا بأكملها خلال أسابيع قليلة، وذلك مع استمرار القتال فى منطقة لوجانسك والذى خلف العديد من الخسائر ونقص فى الذخيرة لدى الجيش الأوكرانى.





ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن المسئول العسكرى، الذى تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأوضاع، أن مدينتى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك فى إقليم لوجانسك تواجهان ضغوطا هائلة وقد تصبحان تحت سيطرة روسيا خلال أسبوع واحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسئولين الأوكرانيين قالوا إن روسيا قصفت مصنعا للكيماويات كان يأوى مئات من الجنود والمدنيين فى سيفيرودونتسك، وهى مدينة استراتيجية أغلبها تحت سيطرة الروس بعد أسابيع من المعارك المحتدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية سيرهى هايداى توقع أن تبذل روسيا كل جهودها وتستنزف كل مواردها للسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك خلال يوم أو اثنين من أجل فرض سيطرتها على طريق ليسيتشانسك-بخموت السريع، وهو أحد المسارات الحيوية لنقل الإمدادات فى شرق أوكرانيا.

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