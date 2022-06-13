الإمارات تعلن تحديث نظام المرور الأخضر بشأن كوفيد-19

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طاهر البريك العامرى، المتحدث الرسمى عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارات اليوم الاثنين عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر فى برنامج الحصن، حيث تقرر تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوما إلى 14 يوما، كإجراء احترازى وقائى بهدف ضمان دقة عملية التقصى والتشجيع على دورية فحوصات "كوفيد-19".





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه أوضح خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أنه سيتم تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءا من بعد غد الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، ماعدا العاملين فى القطاع التعليمى والطلبة، حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 نظرا لارتباطهم بفترة الاختبارات.

وأكد أنه سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن فى جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.

وقال إن: المنظومة الوطنية ومنذ بداية الأزمة تعمل على قراءة الوضع الوبائى فى الدولة محليا وعالميا ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث رصدنا فى الفترة السابقة ارتفاعا فى عدد إصابات كوفيد-19 فى عدة دول عالميا، كما شهدنا فى الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا فى عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات فى الدولة بنسبة تفوق الـ 100 % فى أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات.

وأضاف إن هذا الارتفاع يأتى بعد استقرار الوضع فى الدولة لفترة لم تكن وجيزة، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعى لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل الوعى والحرص المجتمعى، إلا أننا فى الفترة الأخيرة رصدنا بعض السلوكيات التى أصبحت تشكل خطرا على المجتمع، وعلى الصحة العامة، ومؤشر على التهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤثر سلبا على جهود التعافى التى تعمل عليها كافة الجهات.

وقال: رصدنا فى الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع فى لبس الكمامات بالأماكن المغلقة، مؤكدا أن ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة إلزاميا حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم، كما سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة من قبل الفرق المختصة.

وأضاف أنه لوحظ أيضا عدم الالتزام بالعزل الصحى من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد 19، مما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشى الفايروس بسبب انعدام مسؤولية الأشخاص، مؤكدا أن أى شخص يتسبب بتفشى الفيروس معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.

وأكد أن التهاون والاستهتار فى اتباع الإجراءات الاحترازية، والتقصير فى الدور المجتمعى فى المحافظة على الصحة العامة والمناعة المكتسبة، ينتج عنه ارتفاع فى عدد الإصابات، وموجات جديدة من الفيروس.

وأوصى بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من لبس الكمامات فى الأماكن المغلقة، وتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ الحيطة والحذر عند السفر والتأكد من اجراءات الوجهة المراد السفر لها من خلال منصات وزارة الخارجية والتعاون الدولى، وعدم التهاون بإجراء الفحوصات الدورية.

كما أكد فى ختام الإحاطة الإعلامية على أهمية التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية والمعنية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعد من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية ولصحة وسلامة الأفراد بهدف تقوية مناعة المجتمع ووقايته.