رئيس كوريا الجنوبية يوجه بالتوصل لحلول متنوعة لإضراب سائقي الشاحنات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - وجه رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول"، اليوم الاثنين، المسئولين بالتوصل إلى حلول متنوعة بشأن إضراب سائقي الشاحنات مع دخوله يومه السابع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسئول رئاسي قوله إن "يون" أصدر تعليماته لكبار مساعديه في اجتماع أسبوعي بالتوصل إلى حلول من زوايا مختلفة، لأن الأضرار التي تلحق بالصناعات قد تزداد هذا الأسبوع.

وعقد رئيس كوريا الجنوبية لاحقًا أول اجتماع أسبوعي له مع رئيس الوزراء "هان دوك-سو"، حيث أوضح المسؤول الرئاسي أن الجانبين اتفقا على أن الإصلاح التنظيمي سيكون أولوية قصوى للنمو المستقبلي للبلاد، وقررا إطلاق "الاجتماع الاستراتيجي للإصلاح التنظيمي" في وقت مبكر.

واستمر إضراب سائقي شاحنات البضائع لليوم السابع على التوالي اليوم، مطالبين بتمديد نظام أسعار الشحن الذي يضمن الأجور الأساسية لسائقي الشاحنات الذين يكافحون للتعامل مع أسعار الوقود المرتفعة، ما أدى إلى تعميق الاضطرابات اللوجستية والتأخير في نقل البضائع في جميع أنحاء البلاد بعد أن تعثرت مفاوضاتهم مع الحكومة للتوصل إلى حل وفقا لمسؤولين.

وتسبب الإضراب في اضطرابات واسعة النطاق في شبكات الخدمات اللوجستية في البلاد، حيث عانت القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات والصلب والأسمنت، من خسائر في الإنتاج والصادرات تقدر بنحو 1.6 تريليون وون (1.24 مليار دولار أمريكي) خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لوزارة الصناعة الكورية..ولم تسفر المفاوضات بين اتحاد سائقي الشاحنات والحكومة للتوصل إلى تسوية عن تقدم يذكر حتى الآن.