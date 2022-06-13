ماكرون يعلن دخول فرنسا اقتصاد الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ بلاده دخلت في اقتصاد الحرب، ودعا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقا للمتغيرات الجيوسياسية.

وأعلن ماكرون خلال مشاركته في افتتاح معرض للأسلحة، اليوم الاثنين، أنه يريد إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية (LPM) 2019-2025، موضحا أن الهدف من ذلك هو تكييف الوسائل مع التهديدات، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف: "طلبت من وزير (القوات المسلحة) ورئيس أركان القوات المسلحة إجراء إعادة تقييم خلال الأسابيع المقبلة لقانون البرمجة العسكرية، ليتوافق مع الوضع الجيوسياسي".

وتابع: "فرنسا دخلت في اقتصاد حرب وسننظم أنفسنا فيه على المدى الطويل.. لم يعد بإمكاننا التعايش مع القواعد التي كانت قبل عام".

وأكمل: "تصاعد التهديدات، كما يتضح من الصراع المستعر في أوكرانيا منذ 24 فبراير، يفرض مطلبا إضافيا للمضي قدما بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة".

ومضى يقول: "لا يزال لدينا الكثير لنفعله للتكيف مع التحولات العميقة التي نمر بها. ولكل من يشك في وجاهة هذه الجهود، يكفي أن ينظر مرة أخرى إلى أوكرانيا، التي يطالب جنودها بتسليح جيد والذين يحق لهم الحصول على إجابة منا أيضا".