رئيس وزراء كندا يعلن إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، هذا الأسبوع، أنها ستعلق اختبار الوصول العشوائى الإلزامى الخاص بفيروس كورونا للمسافرين القادمين فى المطارات الكندية، وهى خطوة تأتى فى الوقت الذى تشير فيه الولايات المتحدة إلى أنها ستخفف بعض متطلبات الاختبار.

ونتيجة لذلك، واعتبارا من السبت الماضى يُطلب من المسافرين غير المطعمين فقط إجراء اختبار عند دخول كندا. وحتى الآن ، يخضع المسافرون الملقحون بالكامل لاختبار كوفيد-19 العشوائى عند وصولهم.

وتم وصف تغيير السياسة بأنه "توقف مؤقت" لأنه سيتم تعليق اختبار الوصول العشوائى بين السبت و 30 يونيو - وتخطط الحكومة لإعادته فى 1 يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم وزير الصحة جان إيف للصحفيين: "من المهم ملاحظة أنه سيتم إعادة الاختبار العشوائى لأن هذه هى الطريقة الوحيدة لدينا لاكتشاف المتغيرات الجديدة القادمة إلى البلاد.

وفى حين أن اختبار الوصول العشوائى سيعود فى النهاية، أعلنت الحكومة أنه اعتبارًا من الشهر المقبل، سيتم نقل جميع الاختبارات، بما فى ذلك غير الملقحين، إلى خارج الموقع - مما يعنى أنه لن يضطر المسافرون بعد الآن إلى تقديم عينة للاختبار فى المطار.

وتعرضت بعض المطارات الكندية، وعلى الأخص مطار بيرسون الدولى فى تورنتو ، لتأخيرات استمرت لساعات فى الأسابيع الأخيرة. كما تعرضت الحكومة الفيدرالية لانتقادات بسبب تعاملها مع الوضع الفوضوى فى كثير من الأحيان، والذى ترك المسافرين فى حالة من المعاناة بشبب التأخيرات الضخمة.