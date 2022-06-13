الإمارات تؤكد أهمية تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك جاء خلال مشاركة الحسينى على رأس وفد بلاده فى الاجتماع الـ116 للجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى عقد فى العاصمة السعودية الرياض، حيث أشار الحسينى إلى أهمية الاجتماعات الدورية التى تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادى الخليجى المشترك.

وقال الحسينى إن الإمارات تحرص على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، لافتا إلى أن وزارة المالية الإماراتية تتابع مراحل عملية التكامل الاقتصادى الخليجى وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة فى لجنة التعاون المالى والاقتصادى، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الاقتصادية الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة فى الاجتماع التحضيرى الـ65 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجى، فضلاً عن عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وكذلك نتائج الاجتماع الـ78 للجنة محافظى البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ10 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ28 هيئة الاتحاد الجمركى بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركى وفق برنامج زمنى محدد قبل نهاية عام 2024، وكذلك نتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 المسار المالى.

كما أطلع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجى على عدد من المذكرات كتلك المتخصصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة قادة دول المجلس على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التى يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.