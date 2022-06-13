عاجل.. انخفاض جديد فى أسعار الذهب والفضة

جدة - نرمين السيد - وانخفضت أسعار الذهب العالمية، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أظهرت البيانات أن ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وتراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 2.66 بالمئة إلى 1827.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 4:37 عصراً بتوقيت القاهرة، متراجعًا من أعلى مستوى فى أكثر من شهر عند 1877.05 دولارًا الذى لامسه فى وقت سابق.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1856.80 دولار.
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