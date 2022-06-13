العالم اليوم - الشرطة البريطانية تتهم كيفن سبيسي بجرائم جنسية بحق رجال

انتم الان تتابعون خبر الشرطة البريطانية تتهم كيفن سبيسي بجرائم جنسية بحق رجال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 06:21 مساءً - وجهت الشرطة البريطانية، الاثنين، اتهامات للممثل الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار، كيفن سبيسي، تتعلق بمزاعم ارتكابه جرائم جنسية، بعد أن وجه مدعون الشهر الماضي له هذه التهم، ليمثل أمام المحكمة الخميس المقبل.

وقالت شرطة لندن: "كيفن سبيسي فاولر (62 عاما)، وجهت إليه رسميا اليوم (الاثنين 13 يونيو) أربع تهم بالاعتداء الجنسي على 3 رجال. كما وجهت له تهمة التسبب في انخراط شخص بنشاط جنسي كامل دون موافقته".

وأضافت: "من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس 16 يونيو"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتقول الشرطة إن الاعتداءات المزعومة وقعت بين مارس 2005 وأبريل 2013، وإنها أربعة هجمات في العاصمة وواحد في غلوسيسترشير، استهدفت رجلا في الأربعينيات من عمره الآن ورجلين كل منهما في الثلاثينيات من العمر حاليا.

وفي مطلع يونيو الجاري، قال سبيسي إنه "سيتوجه طوعا إلى بريطانيا في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك"، وذلك في بيان نقله برنامج "صباح الخير يا أميركا".

وأضاف: "أُقدر كثيرا جدا بيان خدمة الادعاء الملكية التي حرصت على تذكير وسائل الإعلام والجمهور بأني أستحق محاكمة عادلة وأني بريء إلى أن يثبت عكس ذلك".

وتابع: "في حين أنني غاضب من قرارهم بالمضي قدما (في توجيه الاتهامات) فإنني سأحضر طوعا إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت يمكن أن يتم فيه ترتيب ذلك وأدافع عن نفسي في مواجهة هذه الاتهامات، التي أثق بأنني سأثبت براءتي منها".