مستوطنون صهاينة يدنسون باحات الاقصى
جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين تدنيسهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني.
وقالت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.
الجدير ذكره أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية كشفت في تقرير حديث لها أن كيان الاحتلال وقطعان مستوطنيه قاموا بتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك 22 مرة خلال شهر مايو المنصرم فيما مُنع الآذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل 50 وقتاً خلال الشهر ذاته.
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