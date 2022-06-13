تأجيل أقساط " الإقراض الزراعي " لشهر حزيران

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 يونيو 2022 05:59 مساءً - المدينة نيوز :- وجه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي للمضي في تأجيل الأقساط المستحقة للإقراض الزراعي عن شهر حزيران القادم.

وقال الحنيفات أن هذا القرار سيشمل نحو 40 ألف مقترض، إضافة إلى استمرارية التسويات للقروض المتعثرة ومنح القروض دون فائدة ضمن البرنامج الإقراضي المنبثق من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وذلك لدعم المزارعين والقطاع الزراعي.

ووفق بيان وزارة الزراعة، اليوم الأحد، يأتي التوجيه تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ورغم حاجة المؤسسة لتحصيل هذه الأقساط بالنظر للخطة الإقراضية التي تنفذها حاليا والتي تصل إلى 40 مليون دينار وتشمل مشاريع ريادية واسعة وتستهدف الشباب والمجتمعات الريفية ضمن قروض دون فائدة.

وجاء القرار لدعم دور المزارعين في الاقتصاد المحلي وحفاظا على القطاع الزراعي واستمرارية القطاع في الانتاج، بحسب بيان الوزارة.