نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر " الزراعة " : اتفاق على سعر بيع الحليب من المزارع بواقع 53 قرشا للكيلو غرام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إنه جرى الاتفاق على سعر بيع الحليب (من باب المزرعة) بواقع 53 قرشا للكيلو غرام، بناء على دراسة تكلفة إنتاجه بالتنسيق مع جمعية ائتلاف مربي الأبقار، وفق كتاب تأكدت "المملكة" من صحته.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة ، الأحد، أن الكتاب الصادر عن الوزارة، أشار إلى أن سعر تكلفة الحليب يبلغ 53 قرشا للكيلو غرام، مبينا أن "هذا الكتاب ليس قرارا يوجب رفع الأسعار على المستهلك النهائي".

وأشار المصدر إلى أن "وزارة الصناعة والتجارة هي صاحبة القرار باعتماد التوصية للسعر الجديد المشار إليه في الكتاب أم لا" ، وفق المملكة .

رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، قال إن كلفة إنتاج الحليب تبلغ 53 قرشا/للكيلوغرام الواحد، وفقا للأسعار الحالية لمستلزمات الإنتاج.

وأضاف الحاج في حديثه لـ "المملكة"، الأحد، أن "الحليب يباع حاليا بـ 47 قرشا للكيلو غرام فقط، ولم يتم زيادة سعره بعد".

وأشار إلى أن "حجم الخسارة التي تكبدها القطاع وصل إلى 500 ألف دينار أردني يوميا"، مشيرا إلى "المزارع تنتج يوميا 900 طن من الحليب".