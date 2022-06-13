نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كل المحافظات العراقية نستعرضها ونقلها الآن حيث على مدار الساعة وعمليات بحث جوجل رائجة للغاية وذلك من اجل اجراء الحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي يجري الاستعداد على عمليات نشرها وطرحها بصورة وبشكل الكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض ننقله الان من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

معرفة نتائج القبول الموازي يشغل من أجلها عمليات بحث جوجل من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات داخل جميع المحافظات العراقية ترقباً على اجراء الاستعلام عنها وذلك بعدما فتحت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية مؤخراُ إمكانية التقديم على القبول الموازي فى جميع التخصصات والأقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على ان يتم الاعلان رسمياً على طرح إمكانية الحصول على تلك النتائج بعدما تم تحديد بعد طول انتظار شروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وغيرها من الامور المتعلقة بالقبول الموازي، علي ان نستعرض وننقل لكم الان من خلال الفقرة التي جاءت على نحو التالي طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الصحيحة

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نطرح لكم الان من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات من أجل الحصول على تلك النتائج على شكل ملفات pdf جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تدوين جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر فى النهاية على خانة استعلام

هذا ومع العلم على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم كذلك الكشف والحصول عليها مجاناً عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل، حيث كل مايحتاج اليه الطالب فعله الان هو البدء على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي للاجراء الاستعلام والكشف عن تلك النتائج الكترونياً ومن المنزل اون لاين

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونوافيكم الان معدلات القبول الموازي فى جميع وكافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات حيث تم الاعلان الرسمي عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة مؤخرة بعد ان تم تحديد بعض من المعدلات على مستوي كافة الجامعات العراقية والتي جاءت على النحو التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.3

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية