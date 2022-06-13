نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال.. موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 بالاسم NOW عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 في انتظار الإعلان عن النتيجة التي ينتظر الاعلان عنها الالاف على مستوى الجمهورية، والتي أعلنت المصادر الرسمية عن قرب ظهورها، وتعتبر المرحلة الراهنة هي مرحلة تجميع الدرجات ومراجعتها بعد الانتهاء من التصحيح الكامل لكافة الاختبارات والتي انتهت تقريبا، في ظل حالة من التوتر والقلق على جهد مبذول من قبل الطلاب في مرحلة تعليمية فارقة، يعيشها كل طلاب المرحلة الثانوية العامة وجميع الأهالي، هذا وقد أشارت المصادر لتوفير رابط موقع التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي2022, والذي سوف نقدمه لكم مع شرح خطوات كيفية الحصول على نتائج الأول والثاني الثانوي، في الفقرات التالية فكونوا معنا.

موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022

توفر وزارة التربية والتعليم رابط موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022، بعد انتهاء كافة مراحل التصحيح الجزء الالكتروني من الاختبارات المنقضية، في ظل تبقي أعمال التصحيح للاختبارات الورقية، ومن المعلوم انقسام الاختبارات بين الامتحانات التي تم إجراؤها إلكترونيا عن طريق أجهزة التابلت المقدمة من الحكومة إلى طلاب المرحلة الثانوية، وبين بعض الاختبارات الأخرى التي تم إجراؤها ورقيا، وقد تم الانتهاء من القسم الالكترونى وفي انتظار انتهاء باقي مراحل التصحيح الجزء الورقي بالإضافة إلى تجميع درجات الجزئين معا بعد المراجعة والتأكد من صحة عملية التصحيح ورصد الدرجات، وبعد اعتماد النتيجة سوف تتاح حصريا على موقع وزارة التربية والتعليم، وخلال الأيام الماضية انتشرت اخبار تفيد بظهور نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي من خلال المدارس بعد الانتهاء تماما من كافة أعمال رصد الدرجات والمراجعة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022

والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 عبر موقع الوزارة الرسمي فور اتاحتها على الموقع:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر نتائج الامتحانات.

اضغط خيار نتيجة الصف الاول والثاني والثانوي .

اكتب رقم الجلوس في الخانة المحددة.

اضغط أيقونة عرض النتيجة.

الآن يمكنك زيارة موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2022 لمعرفة نتيجتك بالتقديرات في كل المواد الدراسية التي أديت الامتحان الخاص بها، كما يمكنك التوجه إلى مدرستك والحصول على بيان معتمد من ادارة المدرسة بالدرجات، وفي حالة نجاحك ستكون مؤهلا للالتحاق بالصف الثاني الثانوي على الفور، وفي حالة رسبت في بعض المواد فأن لديك فرصة أخرى في امتحانات الدور الثاني.