نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HER.. رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444 أعرف ضوابط التسجيل الجديدة noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم، عن بدأ تفعيل رابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1444، وحددت الوزارة رابط التسجيل الإلكتروني عبر موقع نظام نور التعليمي، الخاص بتقديم كافة خدمات وزارة التعليم من خلاله، وحثت شركة تطوير خدمات النقل “رافد” الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في النقل المدرسي، أولياء أمور الطلاب الراغبين في التسجيل سرعة الدخول على الموقع وتسجيل بيانات أبنائهم في أسرع وقت، قبل بدأ العام الدراسي الجديد نظراً لألأن العدد المتاح للتسجيل محدود، ووفق ضوابط وشروط أعلنتها وزارة التعليم السعودية.

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور noor.moe.gov.sa .

. أضغط تسجيل دخول ثم سجل البيانات المطلوبة.

أنقر على خدمة النقل المدرسي ثم حدد طلب نقل.

تسجيل بيانات الطالب المراد التسجيل له بصورة دقيقة.

الضغط على دفع أجور التسجيل من خلال منصة سداد الإلكترونية.

تحديد نعم في رسالة التأكيد لدفع المبلغ.

أحتفظ برقم فاتورة السداد.

معايير وشروط التسجيل في النقل المدرسي

حددت وزارة التعليم بعض المتطلبات، من أجل التسجيل للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للطلاب في مجال النقل المدرسي، فالطالب يقوم بسداد 200 ريال فقط رسم تسجيل ويستفاد بخدمة النقل المدرسي على مدار العام، وفيما يلي أولوية قبول طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي.

أولوية قبول المتقدمين في النقل المدرسي 1444

الفئات الأكثر حاجة لهذه الخدمة المدعمة من الدولة.

الحالة الاجتماعية للطالب وبعد المسافة بين محل السكن والمدرسة.

أبناء أسر الضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة.

رسوم التسجيل في النقل المدرسي 1444

حددت وزارة التعليم 200 ريال رسم تسجيل، للحصول على خدمة النقل المدرسي عبر موقع نظام نور التعليمي، وهذا المبلغ البسيط لا يمثل قيمة الخدمة التي تقدم للطالب طوال العام، بل الهدف من هذا المبلغ هو رفع كفاءة التشغيل وضمان عدم حجز المقاعد من فئات لا تستفيد منها، وقالت الوزارة أنه عندما لا يتم قبول الطلب تسترد أل 200 ريال عن طريق نظام سداد الإلكتروني، وقالت الوزارة أن أبناء أسر الضمان الاجتماعي والطلاب المعاقين معفيون من دفع رسم التسجيل.

رابط نظام نور التعليمي

حددت وزارة التعليم رابط التسجيل في النقل المدرسي، وهو موقع نور التعليمي الذي يقدم العديد من الخدمات التعليمية من أهم هذه الخدمات ما يلي.

التسجيل من خلاله في خدمة النقل المدرسي. أستخراج نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني نظام نور. يوفر النظام خدمة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم من خلال التواصل مع المعلمين. يوفر نظام نور خدمة تسجيلا الطلاب في الصفوف الأولى وفي الروضة.

شركة تطوير خدمات النقل رافد

أعلنت الشركة عن طرق التواصل بينها وبين أولياء الأمور وجميع المستفيدين من خدماتها، والرد على أي أستفسار والتفاعل معهم وطرق التواصل ما يلي.

مركز رعاية العملاء من خلال الرقم المجاني “80012310000”. التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة. أو عبر موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وزارة التعليم السعودية

تهدف وزارة التعليم السعودية من خلال إتاحة هذه الخدمة مساعدة الطلاب الأكثر احتياجاً، وتوفير وسيلة نقل مناسبة لهم، وكذالك العمل على أن يكون أولياء أمور الطلاب مطمئنون على أبنائهم، من خلال نقلهم إلي مدارسهم بوسيلة تحت أشراف الوزارة، ومساعدة الطلاب إلي الذهاب لمدارسهم بأمان.