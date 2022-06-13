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عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية يسمح بنقل القرض العقاري المدعوم، أكد صندوق التنمية العقارية، أنه يمكن الاستفادة من نقل القرض العقاري إلى أحد البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد، وقد جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على تويتر: بأنه يريد أن يعرف البنوك اللي تنقل لي الدعم السكني عند شراء مديونية العقاري المدعوم ممكن تفيدني بالبنوك وشكرا، وجاء الرد عبر حساب العناية بالمستفيدين حاليًا يمكنك الاستفادة من نقل قرضك العقاري المدعوم لبنك الرياض مع استمرار دعمك السكني، وقد جاء ذلك بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 تم استحداث العديد من القرارات لتسهيل الحصول على القروض العقارية بهدف تمكين المواطنين من تملك منازلهم الخاصة، كما يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية.

صندوق التنمية العقارية يسمح بنقل القرض العقاري المدعوم مع استمرار الدعم السكني

يعد القرض العقاري المدعوم، هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح، مبلغ يصل حتى 500.000 ريال سعودي، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم، بمنح المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة، إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري، يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل، كما ويتميز القرض العقاري المدعوم بتقديم دعم بنسبة 100% لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14.000 ريال سعودي بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجة، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

خيارات الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقاري

يمكن الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقاري وبرنامج القرض العقاري التمويل المدعوم من خلال أحد الطرق التالية:

شراء وحدة سكنية جاهزة. ثم شراء عقار تحت الإنشاء من المطور (شراء على الخريطة) وبناؤه خلال 3 سنوات. الحصول على تمويل البناء الذاتي في حال وجود أرض لديك وترغب ببنائها. ثم رهن العقار المملوك لك وأخذ التمويل دفعة واحدة. من يملك قرض عقاري مع أحد البنوك، ويرغب بتحويله إلى برنامج القرض العقاري للاستفادة من الدعم.

القرض المدعوم من صندوق التنمية العقاري

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين بالحصول على القرض المدعوم عن كافة المعلومات والتفاصيل حول هذا القرض، وقد أوضح صندوق التنمية العقاري السعودي بأن القرض المدعوم هو عبارة عن قرض عقاري مدعوم من قبل صندوق التنمية العقارية السعودي، وذلك بنسبة تصل إلى 100%، وهذا لكل موظف يصل راتبه إلى 14.000 ريال سعودي أو أقل بالضمان للمبلغ على هامش الربح الكلي، وأكد الصندوق بأن مبلغ التمويل يصل إلى مبلغ 500.000 ريال سعودي، والذي يعتبر هو التمويل السكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية من أجل تمويل المواطنين السعوديين الذين تم إدراج أسماءهم ضمن قوائم الدعم السكني لصندوق التنمية العقاري السعودي.

خطوات الاستعلام عن كشف حساب داخل صندوق التنمية العقاري

يستطيع المواطن التعرف والاستعلام عن كشف حساب خاص بالصندوق العقاري عن طريق اتباع بعض الخطوات الخاصة بالصندوق والتي تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري السعودي. ثم اتباع كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل دخولك على صفحة التسجيل من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص. كتابة رمز التحقق المرتبط بالصفحة حتى تتمكن من تسجيل الدخول. ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية المتوفر بالقائمة الرئيسية. تحديد واختيار خدمة ” كشف حساب صندوق التنمية” ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالحساب الذي تبحث عنه. أخيراً اضغط على كلمة بحث ثم اتبع المطلوب لتمكن من الخدمة.

والجدير بالذكر أنه عن طريق صندوق التنمية العقاري يتم إتاحة كافة الخدمات والأنشطة وتقديم القروض العينية والإجراءات الإلكترونية لجميع مواطني المملكة العربية السُعودية نظراً لكونه يبتكر برامج التمويل التى تتفق مع كافة أنواع الطبقات والشرائح، ويسعى دائمًا إلى تنفيذ البرامج الخاصة بوزارة الإسكان والتعمير لجميع المستفيدين تحقيقا للتكامل والعمل المشترك مع الوزارة.