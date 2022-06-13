نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تأمين الزيارة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن تأمين الزيارة بالمملكة العربية السعودية، أعلنت سلطات المملكة عن إجراءات زيارة مطالبات التأمين وإعلان حد أقصى قدره 100.000 ريال لتغطية جميع حالات الطوارئ، حيث تشمل هذه التغطية حالات الحمل والولادة الطارئة، حيث يرغب الكثير من الزوار في معرفة المزيد عن هذا الموضوع المهم، حيث أن الحد الأقصى في هذه الحالات هو حوالي 5000 ريال، تابعونا في هذا المقال للتعرف على المزيد والخطوات التي يجب اتباعها.
تأمين الزيارة بالمملكة
يعد هذا من أهم الأشياء التي يريد الجميع معرفتها بالتفصيل، حيث أكدت هيئة التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية أن أي شخص قادم إلى المملكة في زيارة يمكنه الحصول على تأمين التأشيرة، من خلال زيارة منصة انجاز الالكترونية، وهي مرتبطة بموقع وزارة الخارجية السعودية.
كما أكد المجلس أنه يمكن تمديدها بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، حيث تسعى المملكة جاهدة لتقديم العديد من الخدمات إلكترونيًا، خاصة مؤخرًا وبعد تفشي فيروس كورونا للقيام بذلك، تحتاج إلى الحصول على تأمين جديد يغطي وثيقة تأمين الزائر مبلغًا كبيرًا جدًا يصل إلى 100.000 ريال سعودي، وذلك لتغطية فترة التجديد وربطها بجواز سفرك.
مجلس الضمان الصحي
ستقوم هيئة التأمين الصحي بإخطار الزائر في حالة إصدار التأمين الصحي للزائر بعد تمديد تأشيرة الزائر وما زال على أراضي المملكة وإذا لم يتم عرض البيانات بعد طلب من موقع ويب مخصص، يمكنك تقديم شكوى من أنك غير متصل.
خطوات الاستعلام عن تأمين الزيارة
أعلنت هيئة التأمين الصحي عن إمكانية التعرف على الزيارات باتباع الخطوات البسيطة التالية:
- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمجلس.
- بعد ذلك، حدد خدمة إحالة التأمين.
- الآن انقر لبدء الخدمة.
- بعد ذلك، قم بتدوين رقم جوواز السفر الذي استخدمته لإصدار بوليصة التأمين والبيانات المطلوبة.
- بعد ذلك، تحتاج إلى إدخال رمز التحقق لإثبات أن المستخدم ليس روبوتًا.
- أخيرًا، انقر لعرض النتائج.
- يظهر جميع البيانات والمعلومات حول هذا الموضوع التي تحتاج إلى استرجاع.
وصلنا إلى نهاية مقال اليوم، وتعرفنا فيه على خطوات الاستعلام عن تأمين الزيارة وغيرها الكثير من المعلومات التي تبحثون عنها.
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