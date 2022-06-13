هنُا موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج القبول الموازي

نتيجة القبول الموازي بالعراق نستعرضها وننقلها الان امام حضراتكم حيث يتم التساؤل في كل المحافظات داخل العراق عن نتائج القبول الموازي للتأهل لدخول الجامعات العراقية للطلاب الذين لم يحصلون على درجات عليا، والقبول الموازي هي فرصة تمنحها دولة العراق للالتحاق بالجامعات داخل العراق وهي مرحلة تمكن الطلاب من التأهل للجامعات نظرا لعدم حصولهم على الدرجات الكافية التي تمكنهم من دخول الجامعات العراقية مباشرة لكن بشرط إلا تكون درجاتهم أقل من 3 درجات عن الكلية المراد الالتحاق بها، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن نظام القبول الموازي يرجي متابعة مقالنا اليوم.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022 يمكن تعريف القبول الموازي أنه إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكلية معينة أن يدخلوا هذه الكلية على سبيل المثال طالب حصل على 10 درجات على سبيل المثال ويرغب في الالتحاق بكلية الطب التي تصل درجة القبول فيها إلى 15 درجة ففي هذه الحالة لا يستطيع الطالب دخول هذه الكلية لأن درجته أقل من درجة قبول كلية الطب ب 5 درجات، لكن اذا كانت درجته 12 يستطيع دخول كلية الطب على أن يدفع قيمة الثلاث درجات في شكل مبلغ نقدي وكل كلية تفرض مصروفات مختلفة عن الأخرى وتكون أعلى جامعات العراق جامعة بغداد نظرا لانها أكبر الجامعات داخل العراق، ولابد أن يقوم الطالب بدفع نصف قيمة المصروفات عند التقديم والنصف الآخر عند بداية العام الدراسي.

نتائج القبول الموازي بالعراق

يتم الحصول على نتائج القبول الموازي من خلال المواقع الإلكترونية وموقع وزارة التعليم العالي العراقي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي بالعراق

ثم النقر على قسم نتائج القبول الموازي.

ثم يتم اختيار الحصول على نتائج القبول الموازي من خلال تحميل ملف pdf أو إدخال اسم الطالب بالكامل والرقم الامتحاني الخاص به ثم يتم ظهور النتائج بالتفصيل للطالب.

المصاريف الدراسية بكليات التعليم الموازي

تختلف المصاريف الدراسية التعليم الموازي من جامعة إلى أخرى :