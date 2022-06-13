جدة - نرمين السيد - وأعلنت بريطانيا تسجيل 43 إصابةً جديدةً بـ"جدرى القرود" السبت، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 348 إصابةً. وقالت وكالةُ الأمنُ الصحى البريطانية السبت، أن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة المتحدة بلغ 366حالةً، بعد تأكيد 12 إصابة فى أسكتلندا، وحالتين فى أيرلندا الشمالية، وأربع حالات فى مقاطعة ويلز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعلن تسجيل 104 إصابات جديدة بجدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.