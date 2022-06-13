اشتية ينتقد مكافأة إسرائيل على جرائمها

جدة - نرمين السيد - انتقد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، ما يحدث من "مكافأة إسرائيل على جرائمها" فى الأمم المتحدة، وذلك بعد انتخاب سفير تل أبيب لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية.





وقال اشتية، فى مستهل الاجتماع الأسبوعى لحكومته فى مدينة رام الله: "نستغرب ونستهجن انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضاف: "نعتبر ذلك محاولة لتسويق وتشريع منظومة الاحتلال الاستعمارى على أرض دولة فلسطين، ولا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولى والدولى الإنسانى، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها". وجرى انتخاب إردان، نائباً لرئيس الجمعية العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضى، فى تصويت اعتبرته إسرائيل انتصارًا.

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