جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الزراعة الأوكرانى تاراس فيسوتسكى، إن ما قد يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب، قد تكون مخزنة فى مستودعات دمرت من جراء القصف الروسى مطلع الأسبوع الماضى.
وأضاف فيسوتسكى فى تصريحات بثها التلفزيون الوطنى، إن السجلات تفيد بأنه عند بداية الحرب يوم 24 فبراير، كانت المستودعات فى واحدة من أكبر محطات السلع الزراعية فى أوكرانيا بميناء ميكولايف على البحر الأسود، تحتوى على ما يتراوح بين 250 إلى 300 ألف طن من الحبوب، معظمها قمح وذرة.
وبينما تحمّل أوكرانيا روسيا مسؤولية التسبب فى أزمة غذاء عالمية نتيجة حربها، تتهم موسكو دولا غربية مسؤولية نقص إمدادات الحبوب بسبب العقوبات، وإمداد كييف بالسلاح، حيث قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتن إن بلاده لا تقف فى طريق صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا هذه الاتهامات بـ"الخداع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أوكرانيا تتوقع هبوطا حادا فى إنتاج الحبوب بسبب الهجوم الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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