ولي العهد يلتقي وزير الثقافة القطري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزير الثقافة القطري عبدالرحمن بن حمد آل ثاني.

وهنأ الوزير القطري سمو الأمير باختيار إربد عاصة للثقافة العربية لعام 2022.

ونشر آل ثاني عبر حسابه على تويتر، مساء الأحد، “سررت اليوم بمقابلة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بالعاصمة عمّان، حيث هنأت سموه باختيار مدينة إربد العريقة عاصمة عربية للثقافة 2022”.

وتابع في تغريدته “تلقى الكريمَ فتستدِلَّ ببِشْرِه”

وحضر اللقاء السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.