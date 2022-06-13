اعتماد 195 من متعهدى الإعاشة لموسم الحج فى مكة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، عن المتحدث الرسمى باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتونى قوله "إن الأمانة قامت بتأهيل عدد من الشركات الكبرى وذات الإمكانيات العالية فى مجال التغذية"، لافتا إلى أن المجال ما يزال متاحا لاستقبال المزيد من طلبات متعهدى الإعاشة الراغبين فى تقديم خدماتهم خلال الموسم، بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
ووضعت الأمانة برنامجا لمتابعة مقدمى خدمات الإعاشة والتغذية بالحج حسب معايير واشتراطات التأهيل والتصنيف المعتمدة، وتحديد طاقاتهم التشغيلية، بحسب الزيتونى.
وأشار المتحدث إلى أن الأمانة شكلت عددا من الفرق الميدانية للرقابة على منظومة الإعاشة، لافتا إلى أن عدد الكوادر البشرية المخصصة لهذه المهمة بلغ 101 موظف، ما بين مراقبين وفنيين وأخصائيى مختبر، سيقومون بجولات ميدانية للكشف على منشآت الإعاشة المؤهلة وسحب وتحليل العينات الغذائية والكشف بواسطة أجهزة الكشف السريع للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة.
وأوضح أن الأمانة اعتمدت أيضا آلية خطوات توفير الوجبات الغذائية، تبدأ منذ توريد وتجهيز الوجبات وتخزينها فى غرف التبريد المخصصة وتخزين الوجبات مسبقة التحضير فى غرف التجميد بدرجات حرارة معينة، ثم مرحلة إذابة الوجبات وتحضيرها بالتسخين بواسطة أفران كهربائية ذات مواصفات محددة، وصولا إلى عملية نقل تلك الوجبات بواسطة برادات النقل المجهزة، تمهيدا لتوزيعها على الحجاج فى المخيمات، مؤكدا أن جميع هذه المراحل ستكون خاضعة للرقابة من قبل فرق الأمانة.
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