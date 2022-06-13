روسيا تعلق على تصريحات بولندا بشأن نقل أسلحة نووية إلى كييف

وقال جباروف - فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين - إن "هذه التصريحات تتجاوز الواقع وتمثل نوعا من الاضطراب العقلى، لأنه لا يحق لأى سياسى الإدلاء بمثل هذه التصريحات".
وأضاف أن "هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص غير المتزن عقليا وتدل على أنه لا يفهم ما هى الأسلحة النووية فى أوكرانيا، ومن الصعب شرح كيف يمكن لدبلوماسى سابق رفيع المستوى أن ينطق بمثل هذه الأقوال"، مؤكدا أن الغرب غض الطرف غير مرة عن الوفاء بالتزاماته.
وتابع البرلمانى الروسى: "نحن الآن نتحدث عن الأمن الجماعي، وهو مهم بنفس القدر للجميع، ويجب أن يفهم العالم ماذا يعنى وقع الأسلحة النووية فى أيدى سياسيين غير مؤهلين".
يُذكر أن وزير الخارجية البولندى السابق، وزير الدفاع السابق، وعضو البرلمان الأوروبى حاليا، رادوسلاف سيكورسكي، قد صرح أمس الأحد، بأن الغرب لديه الحق فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية.
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