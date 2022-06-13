الكرملين: حديث بوتين فى منتدى بطرسبورج سيتضمن العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، "إن حديث الرئيس فلادمير بوتين فى أثناء الجلسة الافتتاحية لمنتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى 17 يونيو الجارى سيكون مهما للغاية".





وأضاف بيسكوف، اليوم الإثنين، أن "رئيس الدولة سيتطرق فى حديثه لتأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على ارتفاع أسعار موارد الطاقة والأزمة الغذائية فى العالم"، مشيرا إلى أن العالم يرى حاليا تداعيات هذه العقوبات على روسيا. وتابع أن "هذه العقوبات تضرب بأسعار الطاقة والمواد الغذائية وغيرها".

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