روسيا: لسنا ضد الحوار مع باريس حول القضايا الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال بارامونوف - إن "الفرنسيين يدركون استحالة بناء هيكل أمنى أوروبى من دون روسيا بدون الأخذ فى الحسبان الحقائق الجديدة للعصر".
وأضاف أن "هذا الأمر اعترف به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن مؤخرا عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا من أجل إيجاد حل دبلوماسى للصراع فى أوكرانيا وبناء توازن جديد من خلال الجهود المشتركة فى مجال الأمن فى أوروبا دون الانصياع لإغراء الذل والانتقام".
وأشار بارامونوف إلى أن كل هذا ينطبق تماما على قضية المحادثات الجوهرية على مستوى وزيرى خارجية البلدين، والتى لم يغلقها الجانب الروسى أبدا.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد قال مؤخرا: "إنه لا ينبغى إذلال روسيا، لأنه سيأتى اليوم الذى ستتوقف فيه الأعمال العدائية وستكون الدول قادرة على إيجاد طريق من خلال الدبلوماسية"، مشيرا إلى أنه أمضى حوالى 100 ساعة فى المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الوضع فى أوكرانيا.
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