العالم اليوم - أحدث الأسلحة الإسرائيلية.. طلب عالمي وضرورة في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 04:18 مساءً - من المتوقع أن تقود مديرية الأمن الدفاعي الدولي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عرضا قويا لصناعة الدفاع في البلاد، في معرض الدفاع الأوروبي الذي يبدأ في 13 يونيو في باريس، حيث يضم الجناح الإسرائيلي 56 شركة دفاعية.

وقالت رئيسة قسم أوروبا وأميركا الشمالية في مديرية الأمن الدفاعي الدولي الإسرائيلية أميرة إيلاني، إن إسرائيل ترى الاهتمام "بتقنياتها المتطورة" في جميع أنحاء العالم، وتمتلك إسرائيل ثلاث شركات دفاعية كبيرة، وهي أنظمة رافائيل المتطورة للدفاع، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وأنظمة "إيلبت".

الذكاء الصناعي في قلب الحدث

بالنسبة لعشرات الشركات الإسرائيلية في المعرض الأوروبي، فإن الموضوع الرئيسي هو التكنولوجيا المتقدمة. يتضمن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والدقة في تحديد التهديدات أو أنظمة الاستهداف والأنظمة غير المأهولة والتطبيقات المتطورة للقوات البرية.

وسلطت القيادة السياسية الإسرائيلية الضوء مؤخرا على الانتقال إلى الدفاعات الجوية بالليزر، ودمج الذكاء الاصطناعي بتقنيات التعرف على الهدف، وفقا لموقع "ديفينس نيوز".

كما كشفت شركة "رافاييل" عن صاروخ "سبايك إن إل أو إس" من الجيل السادس الجديد في 9 يونيو، والذي يباع في أوروبا تحت اسم "يوروسبايك".

ويقول رافائيل إن أحدث نسخة لها قد حسنت مدى المواجهة (حتى 50 كم)، ويمكن إطلاقها في وابل يصل إلى أربعة صواريخ، ويمكن إطلاقها من منصة واحدة، مثل طائرة هليكوبتر.

إلى جانب الصاروخ الجديد، قالت شركة رافاييل إنها تعرض حزمة تقنية جديدة تمكن الوحدات الصغيرة من الاشتباك مع أهداف بعيدة أو خفية.

وشدد معهد صناعة الطيران الإسرائيلي على أهمية اكتشاف التهديدات بالنسبة للوحدات المتنقلة. وقالت "رافاييل" إنها ستكشف عن منتج "أوثيلو – بي"، وهو "نظام عالي الأداء للكشف عن حرائق البنادق مع معالجة متكاملة للذكاء الاصطناعي".

وتم تصميم النظام لاكتشاف إطلاق النار وقذائف آر بي جي والذخائر دون سرعة الصوت، مثل المسدسات. ويمكن تثبيته على أنواع مختلفة من المركبات بالإضافة إلى المنصات غير المأهولة.

طائرات حربية دون طيار

من بين التقنيات الجديدة الأخرى المقدمة من قبل الشركات الإسرائيلية، هناك تركيز على الأنظمة غير المأهولة.

على سبيل المثال، تسلط شركة "ستيديكوبتر" الضوء على طائرتها "النسر الذهبي" الجديدة، والتي تقول الشركة إنها "أول طائرة هليكوبتر بدون طيار على الإطلاق تتمتع بقدرات إصابة دقيقة."

وتستخدم المروحية الذكاء الاصطناعي ونظام "سمارت شوتر"، وهو في الأساس بندقية مدمجة في طائرة بدون طيار.

كما كشفت شركة "روبوتيكان" عن سلاح "روستر"، وهي طائرة روبوت هجينة بدون طيار، تعمل لمهام مسح الأنفاق الداخلية.

كما ستعرض شركة "ثير آي سيستيمز" المتخصصة في الطائرات بدون طيار، نسخة جديدة من طائرات "شيميرا" بدون طيار، والتي توفر أجهزة استشعار ليلا ونهارا والتعرف على الأشياء القائمة على الرؤية.

الحرب في أوكرانيا

ونظرا لارتفاع وطأة الحرب في أوكرانيا، فأن التقارير تشير إلى طلب متزايد من دول أوروبا على صناعة الدفاع الإسرايلية، التي توفر سوقا جاهزا للأسلحة المتطورة.

ويتضمن ذلك تقارير حول الاهتمام الألماني بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "آرو 3"، بالإضافة إلى الأسئلة المستمرة حول ما إذا كان يمكن تزويد أوكرانيا بأنظمة إسرائيلية مثل "سبايك".

ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية وعدد من شركات الدفاع الإسرائيلية التعليق على هذه التقارير.

ومن ناحيتها، قالت شركة رافاييل الإسرائيلية في بيان: "لقد كشف الوضع الأمني ​​في أوروبا الحاجة إلى مثل هذه التقنيات الدفاعية، تلك التي يمكن أن تغطي مساحات شاسعة ويمكن نشرها ونقلها بسهولة وفقا لاحتياجات المواجهة العسكرية".