رفع جميع الإجراءات.. قرار جديد من السعودية بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، إنه بناءً على متابعة الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس فى المجتمع، تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الوباء، وفقاً لما يلى:
أولاً: عدم اشتراط ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوى الشريف، والأماكن الـتى يـصدر بشأنها بروتوكولات مـن قبل هيئة الصحة العامة.
ثانيًا: عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية فى تطبيـق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتى تقتضى طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار فى التحقـق مـن الحالـة الصحية.
ثالثًا: تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة 8 أشهر بدلاً مـن 3 أشهر مـن تلقـى الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلك الفئات العمرية الـتى تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهـم الصحية فى تطبيق (توكلنا).
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