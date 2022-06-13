رئيسة مفوضية حقوق الإنسان: لن أترشح لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت رئيسة تشيلى السابقة أمام مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم: "فيما تصل ولايتى مفوضة سامية إلى نهايتها، ستكون هذه الدورة الخمسون للمجلس الدورة الأخيرة، التى ألقى كلمه خلالها".
ولم تكشف باشليه عن الأسباب وراء قرارها، الذى أعلنته للمرة الأولى، فيما كانت لانتقادات شديدة خاصة من الولايات المتحدة، ومن منظمات رئيسية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، لما وصفته بموقف متساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان، فى الصين.
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