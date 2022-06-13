العالم اليوم - بعد انتصار جوني ديب.. آمبر هيرد تكسر صمتها وتتحدث

انتم الان تتابعون خبر بعد انتصار جوني ديب.. آمبر هيرد تكسر صمتها وتتحدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 03:21 مساءً - في أول مقابلة تلفزيونية لها بعد إصدار الحكم بقضية جوني ديب، اعتقدت آمبر هيرد أن تصوير المحاكمة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن عادلاً.

وفي الحلقة التي ستبث يوم 17 يونيو، في برنامج "تودي شو" على قناة "إن بي سي" الأميركية، قالت هيرد في حديثها عن حكم هيئة المحلفين: "أنا لا ألومهم، أفهم في الواقع أن ديب شخصية محبوبة، إنه ممثل رائع".

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وجاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات نجمي هوليوود.

وبعد انتهاء المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع، كشفت محامية هيرد، إيلين بريدهوفت، أن آمبر لا تستطيع دفع تعويضات، وتخطط الآن لتقديم استئناف.

ولمح محامي جوني ديب، بنيامين تشو، في مقابلة تلفزيونية، أن آمبر هيرد قد لا تضطر إلى دفع مبلغ المال.

وقد يوافق ديب وهيرد على التسوية قبل نهاية الشهر، ويمكن أن تتضمن اتفاقية التسوية التنازل عن الأضرار، مقابل ألا تستأنف هيرد القضية.

وقد يتفق الطرفان أيضاً على إزالة بعض دعاوى التشهير من الحكم، أو تقليل أو إزالة الأضرار التي يدين بها كل منهما للآخر.

وقضت هيئة المحلفين، بتعويض قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني ديب.

من جهة ثانية، وجدت هيئة المحلفين الممثل جوني ديب مذنباً بالتشهير بأمبر هيرد، وأوصت بأن يدفع مليوني دولار تعويضا لها.