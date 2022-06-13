نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 الفصل الثاني عبر لينك بوابة الازهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 برقم الجلوس من المحتمل أن تظهر قريبا نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني عبر بوابة الازهر. وكل الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات يريدون أن يعرفوا الدرجات التي تحصلوا عليها وقد انطلقت عمليات التصحيح في مختلف المراكز منذ ذلك الحين، كما تم التحقق منها جيدا، ولم يبق الآن سوى عرض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنهم الدخول مباشرة إلى لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 واتباع كل الخطوات الضرورية من أجل الحصول على النتائج والدرجات في مختلف المواد الممتحن فيها، إلى جانب ذلك فالبوابة تقدم عدة خدمات أخرى غير عرض نتائج الطلاب، وترسل النتائج إلى كل الإدارات التعليمية لاحقا، وفي هذا المقال الذي بين أيديكم سنتحدث عن تفاصيل موضوع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية.

نتيجة الاعدادية الازهرية 2022

من المرتقب أن يعلن وكيل مؤسسة الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2022 الفصل الدراسي الثاني. وقد تمت مراجعة كل أوراق الطلاب وسيتم عرض النتائج خلال ساعات فقط من الآن، كما تم تقسيم درجات المواد التي امتحن فيها الطلاب، وحرصت الوزارة على إنجاح الامتحانات هذه المرة، وسيتمكن الطلاب من التعرف عليها باتباع الخطوات التالية:

في بادئ ذي بدء، يذهب الطالب إلى رابط بوابة الازهر على الإنترنت

بعد ذلك يتوجب عليه أن يختار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الاعدادية

على الطالب أن يكتب الصف الذي ينتمي له، ثم يعين نتائج الفصل الثاني

أما في الخطوة الموالية عليه أن يدرج البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب في الامتحانات الحضورية

آخر خطوة هي النقر على زر عرض النتائج، وسيحصل الطالب على كل درجاته في المواد التي امتحن فيها.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

حددت الجهات المعنية توزيع درجات نتيجه الاعداديه الازهرية الترم الثاني، وقد جاءت على هذا النحو: اللغة العربية بمئة درجة، أصول الدين أيضا مئة درجة، الفقه خمسون درجة، أما مادة العلوم هي أربعون درجة، والقرآن الكريم أيضا أربعون درجة. تليها الدراسات الاجتماعية كذلك بأربعين درجة، وأخيرا نذكر لكم اللغة الأجنبية 40 درجة، والمجموع الإجمالي للفصل الثاني بالنسبة لنتيجة الأزهرية هو 490 درجة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال عرضنا لكم فيه موضوع نتيجة الاعدادية الازهرية 2022. وسيتمكن كل الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 بالاسم ورقم الجلوس.