العالم اليوم - بتكوين تتلقى ضربة قوية تهوي بها دون 25 ألف دولار

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تتلقى ضربة قوية تهوي بها دون 25 ألف دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 12:21 مساءً - انخفضت عملة بتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا الإثنين إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.

تراجعت أشهر عملة مشفرة حوالي 10 بالمئة قرابة الساعة 08,20 بتوقيت غرينتش إلى 24,692 دولار، وهو انخفاض بنسبة 65 بالمئة مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها بتكوين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وأدنى مستوياتها في كانون الأول/ديسمبر 2020 بحسب "فرانس برس".

مع هبوط بتكوين هوت العملات المشفرة الأخرى مع استمرار عمليات البيع على نطاق أوسع. كما انخفض مؤشر «MVIS 100»، الذي يقيس أفضل مئة رمز، بنسبة تصل إلى 9.7 بالمئة.

وقال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمقرض العملة المشفرة (نيسكو): لا تزال العملات المشفرة تحت رحمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعالقة بين رحى بورصة ناسداك وغيرها من الأصول الخطرة بحسب "بلومبرغ".

في المقابل، يعزز المستثمرون رهاناتهم على وتيرة أكثر شراسة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في مايو.

واجهت العملات المشفرة مراحل عصيبة في ظل سياسة الفيدرالي المتبعة في الأشهر الأخيرة، وتعرضت لضربة كبيرة بشكل خاص.