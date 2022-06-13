نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الثانوية العامة 2022.. محافظات مصر تُعلن درجة الالتحاق بمرحلة الثانوية رسمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الالاف من طلبة وطالبات اتمام الشهادة الاعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2022، وذلك بعد أن تم اعتماد درجات القبول بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد منقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة،، وكان ذلك بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة لفصول الخدمات والمنازل والخاص، ومن المفترض أن يتم تقديم ملفات القبول بالصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من اجراء امتحانات الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم الحدود الدنيا لـ تنسيق الثانوية العامة 2022 لقبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بالصف الأول الثانوي وهو 230 درجة، بينما اعتمد المحافظ طارق رحومي كذلك تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الغربية للقبول في الثانوية العامة بالمدارس الخاصة، بحد أدنى 175 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في باقي المحافظات

وفي السياق ذاته اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة بني سويف بمجموع 230 درجة وذلك بناء على المذكرة التي تم تقديمها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب بشأن تحديد درجات القبول في المرحلة الثانوية العامة، وذلك بعد إجراء بيان بالمجموع المتكرر لجملة الطلاب الناجحين فى المرحلة الإعدادية والذى بلغ عددهم حوالي 42 ألفا و696 طالب.

وفى محافظة سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تنسيق الثانوية العامة 2022 وفقا للقواعد العامة لقبول المستجدين في الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بمدارس الثانوي العام بسوهاج.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول في الثانوي العام للطلاب الدارسينباللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة للطلاب الدارسينباللغة الفرنسية.

هذا وقد حددت محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة عند 250 درجة نظرالارتفاع مجاميع الطلاب ومن المتوقع أن يكون تنسيق العام الدراسي المقبل عند نفس هذا الحد ان لم يكن أعلى قليلًا من ذلك مع ارتفاع درجات التحصيل ونسب النجاح.