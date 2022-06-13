نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور تنسيق الثانوية العامة 2022 || درجة القبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة 2022، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، بدأ الطلاب يبحثون بشكل كبير عن درجة القبول في الثانوية العامة، والتي يرغب الكثيرون من الطلاب الالتحاق بمدارس الثانوية العامة والتي سوف تؤهلهم فيما بعد للدخول الكلية التي يرغبون استكمال الدراسة الجامعية فيها، وكل عام تختلف درجات القبول في الثانوية العامة وفقاً لنسية النجاح في المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022

فيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2022، ووفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم حول تنسيق مدارس الثانوي العام في مصر، والتي أكدت أنها تختلف من محافظة لأخرى، وقد يلتحق أكثر منه 500 ألف طالب على مستوى الجمهورية كل عام بالثانوية العامة، حيث يرغب أولياء الأمور والطلاب في الالتحاق بالثانوية العامة والتي غالباً ما يكون تنسيقها مرتفعة.

درجة القبول في مدارس الثانوي العام 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 يستعد حالياً الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والحاصلين على مجموع عالي يؤهلهم لدخول الثانوية العامة، للإعلان عن تنسيق مدارس الثانوي على مستوى المحافظات، حيث سيتم قبول طلبات التقديم قريباً جداً، وإليكم تنسيق محافظات الجمهورية:

محافظة القاهرة 235 درجة.

محافظة الجيزة 218 درجة.

محافظة البحيرة 250 درجة.

محافظة القليوبية 235 درجة.

محافظة سوهاج 258 درجة.

محافظة المنوفية 230 درجة.

محافظة البحيرة 250 درجة.

محافظة الشرقية 218 درجة.

محافظة قناة 248 درجة.

محافظة بني سويف 240 درجة.

محافظة كفر الشيخ 252 درجة.

محافظة أسيوط 240 درجة.

محافظة بني سويف 240 درجة.

محافظة الإسماعيلية 230درحة.

محافظة السويس 225 درجة.

محافظة دمياط 240 درجة.

محافظة الفيوم 245 درجة.

موعد فتح باب التقديم في الثانوية العامة

من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم في مدارس الثانوي العام في شهر يوليو المقبل، حيث يبدأ الطلاب في تقديم الملفات الخاصة بهم في المدارس القريبة منهم، ويتم دفع المصاريف المدرسية وقت تقديم الملف، بالإضافة إلى تقديم مستخرج الشهادة الإعدادية من قبل مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، وشهادة ميلاد الطالب كمبيوتر مع صورة بطاقة ولي الأمر السارية، و استمارة التقديم في مرحلة الثانوية العامة وصور شخصية للطالب حديثة، بخلاف بيان درجات الطالب في الشهادة الإعدادية.

الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي واولياء امورهم يبحثون في الوقت الحالي عن تنسيق دخول الثانوية العامة لعام 2022 والالتحاق بالصف الاول الثانوي، و قد بدأ البحث يزداد من ان ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 خلال الايام السابقة، هذا ومن المقرر ان يصدر التنسيق الخاص بكافة المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة.

من المقرر ان يتم الاعلان عن تنسيق المرحلة الثانية الخاص بالثانوية العامة خلال الاسابيع المقبلة، وذلك بعد ان يتم الانتهاء من التقديم في المرحلة الاولى في كافة المدارس الثانوية، حيث ان تنسيق المرحلة الثانية يقول اقل من المرحلة الاولى بحوالي 10 إلى 15 درجة، وذلك ليتمكن الطلبة ذات المجاميع المنخفضة من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة.

يهتم الآلاف من الطلاب في جميع المحافظات المصرية في الوقت الحالي بالتعرف على تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022\2023، هذا ومن المقرر ان يصدر التنسيق خلال الساعات القليلة القادمة، بحيث يتم طرح التنسيق من قِبل المديريات التعليمية لكل محافظة على حدى،حيث يتم وضع التنسيق و فقاً لنسبة النجاح الخاصة بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر انة يتم تحديد تنسيق دخول الثانوية العام لكل محافظة على حدى، بحيث تعمل وزارة التربية والتعليم بتطبيق التنسيق وفقاً لنسبة النجاح الخاصة بكل محافظة، هذا وقد توقع الكثيرون ان التنسيق هذا العام سوف يأتي منخفاً في عدة محافظات لكونها قد حصلت على نسبة نجاح منخفضة، فتابعونا خلال موقعنا ثقفني الاخبار لتتعرفو على التنسيق فور الاعلان عنه.