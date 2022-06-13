نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميا” جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 التعليم تُعلن الموعد الرسمي لبدء اختبارات تالتة ثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشعبتيها العلمية والأدبية من أكثر الموضوعات التي تلقى بحثًا واسعا هذه الأيام خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، بعد انتهاء معظم سنوات النقل من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك الشهادة الابتدائية والاعدادية التي قد ظهرت نتيجتها بالفعل في الكثير من المحافظات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالفعل عن جدول الثانوية العامة لعذا العام، وسوف نوضح لكم التفاصيل في التقرير التالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

انتهت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، في أبريل الماضي، و ذلك لطلاب الشعب العلمية والأدبية، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في يوم 26 من شهر يونيو الجاري، وقد تم بالفعل تجهيز لجان الامتحانات لاستقبال طلاب الثانوية العامة من حيث وضع أرقام الجلوس والتعقيم وتطهير اللجان لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا.

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتي جاءت على تسعة أيام وهو كما يلي:

يوم الأحد الموافق 26 يونيو، امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

يوم الثلاثاء الموافق 28 من يونيو، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك للشعبتين أيضا الأدبية والعلمية.

يوم الأحد الموافق 7 من يوليو، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية .

يوم الثلاثاء امتحان الرياضيات التطبيقية و الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

يوم الخميس امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية.

يوم الخميس الموافق 14 من يوليو، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد الموافق 17 من يوليو، امتحان الجيولوجيا للشعبة العلمية، ومادة الرياضيات البحتة والتفاضل لشعبة علمي رياضة ، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية .

يوم الثلاثاء الموافق 19 من يوليو، امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة والفراغية لشعبة علمي رياضة .

وفي يوم الخميس الموافق 19 من يوليو،: امتحان الأحياء علمي علوم، و مادة الرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وفقاً للجدول المُعلن رسمياً لإختبارات الشهادة الثانوية العامة 2022 من قِبل وزارة التربية والتعليم المصرية، فمن المقرر ان يبدأ الطلاب في كافة محافظات مصر اداء الاختبارات الخاصة بهم لنهاية العام الدراسي الجاري خلال الايام القليلة القادمة، بحيث يخوض الطالب اختباراتة و فقاً للجدول الذي قد رصدناه لكم في السطور السابقة من هذا المقال.