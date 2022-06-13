نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رسميـاً.. تنسيق الثانوية العامة 2022 تعرف على درجة الالتحاق بالثانوية العامة لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ان انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من تأدية امتحانات الترم الثاني وظهور النتيجة في كافة المحافظات المصرية، تتكاثف عمليات البحث الآن عن تنسيق الثانوية العامة 2022، وذلك استعدادا لتحديد مصير الطلاب بشأن الاستقرار على استكمال الدراسة في الثانوي العام ام الثانوي الفني، ومن المتعارف عليه أنه يتولى تحديد تنسيق الثانوي العام كل محافظ بعد إعلان إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة على حدة، وفي التقرير التالي نوضح لكم اهم التفاصيل التي توصلنا إليها بخصوص هذا الموضوع.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظة القاهرة

لم يتم الاعلان من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة حتى الان عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في المحافظة ، ومن المقرر أن يتم الاعلان عنه في بيان رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجدر الاشارة الى أنه كان تنسيق الثانوي العام في العام الدراسي الماضي ، قد تم النزول به من ٢٢٤ درجة إلى ٢٢٠ درجة؛ وكان ذلك استجابة لطلب العديد من الطلاب و أولياء الأمور، وتم ذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة لعددالطلاب مع الحفاظ علىمستوى كثافات الفصول؛ حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في الغربية

وفي السياق ذاته اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق الثانوية العامة 2022 ، بناء على ما تم في الدراسة المقترحة لتنسيق القبول لهذا العام الدراسي والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وجاء ذلك في ضوء تنفيذ كافة التعليمات المنظمة للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الاعدادية بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 21 /22، وبناءً عليه تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة لهذا العام ( 230) درجة للقبول في المدارس الحكومية ، و الحد الأدنى للقبول بالثانوية الخاصة ( 175) درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في بني سويف

كما اعتمد الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، تنسيق الثانوية العامة 2022، بمجموع “230”، وقد جاء ذلك بناء على ما تقدم به وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب بشأن تحديد درجات القبول في مرحلة الثانوية العامة ، بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لعدد الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذي بلغ عددهم 42 ألف و696 طالباً وطالبة.

اما عن التنسيق الخاص بباقي المحافظات فلم يتم تحديدة او الاعلان عنة حتى الآن، فمن المقرر ان يتم الاعلان عنة خلال الساعات القادمة بعد ان تنتهى الجهات المعنية بتحديدة، ليتم الاعلان عنة مباشرةً، وقد ذكرت العديد من المصادر انة من المتوقع ان يتأتي تنسيق هذا العام منخفض عن العام القادم، وذلك لإنخفاض نسبة النجاح هذا العام عن السابق.

الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي والذين ظهرت نتيجتهم الخاصة بنهاية العام الدراسي الجاري 2022 مؤخراً يبحثون في الوقت الحالي عن تنسيق الالتحاق بالصف الاول الثانوي “الثانوية العامة”، هذا وكما ذكرنا لكم انة لم يتم حتى الآن الاعلان عن التنسيق في اغلب المحافظات، ومن المقرر ان يتم الاعلان عنها في الساعات القادمة، فتابعونا لتتعرفو على المستجدات.

توقعت العديد من المصادر مؤخراً ان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة هذا العام بنسبة كبيرة يمكن ان يقل عن العام السابق، وذلك لكون هذا العام الجاري قد شهد نسبة نجاح في الكثير من المحافظات المصرية اقل من العام السابق، وفي هذا الحالة ستعمل الجهات المعنية على تقليلة مجموع دخول المرحلة الثانوية العامة، وهذا ما سنعرفة سوياً في الساعات القادمة فور صدور التنسيق.