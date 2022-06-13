العراق: استئناف الرحلات الجوية فى مطارى بغداد والنجف الأشرف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت إدارة المطار فى بيان لها، إن "إدارة مطار بغداد الدولى تود أن توضح لجميع مسافريها الكرام وشركات الطيران العاملة فى المطار، عن معاودة حركة الملاحة الجوية فى المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".
وأشارت إدارة المطار إلى أن "مدى الرؤية وصل لـ 700م، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التى أثرت فى الحركة الجوية فى المطار".
كما أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف استئناف الرحلات الجوية، وقال مدير المطار حكمت أحمد، إن "الرحلات فى مطار النجف الأشرف توقفت منذ الساعة 5 فجرًا ولغاية الساعة الـ10 صباحا بسبب سوء الأحوال الجوية".
وأضاف حكمت أحمد فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الرحلات استؤنفت قبل قليل بشكل طبيعى وحسب الجدول الخاص بها".
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