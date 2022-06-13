جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، رصدت السلطات الصينية 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بإحدى الحانات التى عادت للعمل عندما جرى تخفيف قيود مكافحة المرض فى المدينة الأسبوع الماضى. وسارعت السلطات الصينية لاحتواء تفش لكوفيد-19، إذ قررت إجراء فحوص إلزامية لملايين وعزل الآلاف فى عمليات إغلاق محددة الهدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تفشى كورونا من جديد.. الصين تفحص الملايين وتعزل الآلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.