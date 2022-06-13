عاجل- إصابة 30 شخصا فى حادث قطار بإسبانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردته شركة السكك الحديدية "أديف"، فقد أدى تصادم بين قطارين إلى إصابة 30 شخصا بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن اثنين منهم بحالة خطرة.

وأفادت وكالة "يورو ويكلى نيوز" بأن قاطرة شحن تجاوزت إشارة مرور "توقف" فى محطة "Vila-seca" بمقاطعة تاراجونا واصطدمت بقطار إقليمى، مضيفة أن نظام الطوارئ الطبية (SEM) حشد خمس وحدات إلى موقع الحادث، عالجوا حوالى عشرين راكبا فى مكان الحادث، من بينهم 14 أصيبوا بجروح طفيفة بينما نقل آخرون إلى مستشفى سانتا تيكلا فى تاراجونا.

وقال مصدر فى "أديف": "من غير المعروف حتى الآن لماذا تخطت القاطرة إشارة المرور، وهذا ما يحتاج إلى التحقيق".