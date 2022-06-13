تحالف ماكرون يتفوق على اليسار (انتخابات النواب الفرنسية تتجه للأغلبية)

جدة - نرمين السيد - أظهرت نتائج الجولة الأولى من التصويت فى الانتخابات التشريعية الفرنسية، أمس الأحد، تقدم معسكر الوسط الذى يقوده الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث يتجه نحو جولة إعادة حاسمة فى انتخابات مجلس النواب متفوقًا بفارق ضئيل على اليسار.





ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه وفقًا للنتيجة النهائية التى أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل تحالف ماكرون "معا" المكون من أحزاب الوسط على 25.75% من الأصوات، بينما جاء تحالف جان-لوك ميلونشون اليسارى المتشدد فى المرتبة الثانية بـ 25.66% من الأصوات.

فيما شكك مانويل بومبارد، أحد أكبر حلفاء ميلونشون، والذى ترشح لشغل مقعد فى مرسيليا، فى النتيجة. وكتب عبر "تويتر"، صباح اليوم الإثنين: "تنبيه لتلاعب جديد من دارمانان"، فى إشارة إلى وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، زاعمًا أن تحالف ميلونشون فاز بحوالى 200 ألف صوت إضافى لم يحتسب فى النتائج النهائية، دون تقديم أى دليل على ذلك.

وحسبما نقلت الوكالة، قالت معاهد الاستطلاع الرئيسية، إن الرئيس ماكرون قد يفقد قبضته على البرلمان فى الجولة الثانية من التصويت، وذلك رغم أن تحالف ماكرون فى وضع جيد للحصول على أكبر عدد من المقاعد بفارق كبير.

وتوقع استطلاع "إيلاب" أن يفوز تحالف "معا" بما بين 260 و300 مقعد فى البرلمان، فيما سيحصل اليسار على ما بين 170 و220 مقعدا، بزيادة كبيرة عن انتخابات 2017. والأغلبية المطلقة هى 289 مقعدًا.. كما توقعت "إبسوس" فوز تحالف "معا" بما بين 255 و295 مقعدًا.

وواجه ماكرون صعوبات جدية فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتآكل الأجور بسبب التضخم، حيث اتهمه ميلونشون بحماية الأثرياء أكثر من الأسر الفقيرة.