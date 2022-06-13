بولندا تستقبل أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، بأن البلاد استقبلت حتى الآن 4 ملايين و21 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن 21 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل 24 ألفا و900 لاجئ فى اليوم السابق عليه. يذكر أن بولندا كانت قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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