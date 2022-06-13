العالم اليوم - بروج للبتروكيماويات تنضم لمؤشرات "فوتسي راسل" العالمية

انتم الان تتابعون خبر بروج للبتروكيماويات تنضم لمؤشرات "فوتسي راسل" العالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 11:15 صباحاً - انضمت شركة بروج للبتروكيماويات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 10 يونيو 2022 إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" للأسهم العالمية والتي تضم ثلاثة مؤشرات: "فوتسي" الناشئ، و"فوتسي" العالمي لشركات رأس المال الكبير، و"فوتسي" القياسي العالمي.

يسترشد المستثمرون في جميع أنحاء العالم بمؤشرات "فوتسي راسل" فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية. حيث يعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانة الشركة الرائدة وحضورها العالمي المتنوع ومسيرة نموها القوية، ويساهم في دعم تنويع قاعدة مساهميها وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

استكملت شركتا أدنوك وبورياليس، في 3 يونيو2022، بنجاح إدراج حصة من أسهم شركة بروج والتي تمثل 10% من إجمالي رأس المال المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

حقق الاكتتاب العام الأولي عائدات إجمالية تزيد على ملياري دولار ليصبح بذلك أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في تاريخ سوق أبوظبي والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات، محققاً أعلى مستويات التغطية من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات على مدى عقدين تقريباً.

تجمع بروج التي تأسست عام 1998 بين نقاط القوة والخبرة التي يمتلكها المساهمين الرئيسيين بأغلبية الأسهم في الشركة، شركتي أدنوك وبورياليس، من خلال منشآتها لإنتاج البتروكيماويات في أبوظبي ومراكز التسويق والمبيعات في سنغافورة.

تعتبر بروج واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لخدمة قطاعات عدة منها البنية التحتية والطاقة والزراعة والسيارات والرعاية الصحية والتغليف المطور.

يعمل لدى الشركة أكثر من 3,100 موظف وتوفر خدماتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.